В России приостановили полеты всех самолетов типа Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Полеты всех самолетов типа Ту-154 приостановлены до выводов о причинах катастрофы над Черным морем, сообщил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Сейчас до первоначальных выводов комиссии полеты этих типов самолетов приостановлены", — сказал он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка , известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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