Глава МЧС вручил медали за мужество при оказании гумпомощи в Сирии

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 дек — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков наградил медалями министерства сотрудников отряда "Центроспас", проявивших мужество при оказании гуманитарной помощи пострадавшему населению Сирии, а также за активную и плодотворную работу по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Наш госпиталь отработал в Сирии, показал свою эффективность. Аттестация ВОЗ это, конечно, почётно, но практическая работа гораздо более важнее. Важнее уважительное отношение женщин детей в этом далёком настрадавшемся уголке мира. Мы и в дальнейшем будем внедрять беспилотную авиацию, робототехнику… В 2017 году в "Центроспасе" будет лучший в мире аэромобильный госпиталь, у каждого будет новая экипировка, будет новое оснащение… Я поздравляю вас с Днём спасателя и с наступающим Новым годом, добра и благополучия!" — сказал министр.

Медалью "За содружество во имя спасения" Пучков наградил ведущего технолога службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Виталия Докшина.

Медалями "Участнику чрезвычайных гуманитарных операций" награждены медсестры-анестезиологи службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Ольга Горбунова и Римма Сидорова, ведущий технолог службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Василий Артонкин, медсестра операционной службы аэромобильного госпиталя и организации медпомощи при ЧС Мария Дергелева, повар службы административно-хозяйственного и социально-бытового обеспечения спасательных работ Мария Никехина.

Глава МЧС также наградил медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" спасателя первого класса Центроспаса Леонида Кочнова.

В ноябре в Сирию для оказания квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов боевиков, МЧС по поручению президента РФ Владимира Путина направило врачей центра медицины катастроф, которые принимают пациентов в госпитале "Центроспаса". С начала работы специалистов МЧС России в пригородах Алеппо медицинская помощь оказана уже более 1,5 тысяч обратившимся, из которых более 500 детей. Помощь, оказываемая беженцам врачами МЧС, позволяет в амбулаторном режиме проводить антибактериальную терапию, что способствует скорейшему выздоровлению без допущения осложнений.

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