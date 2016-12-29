Глава МЧС вручил медали за мужество при оказании гумпомощи в Сирии
12:0129.12.2016
(обновлено: 12:04 29.12.2016)
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 дек — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков наградил медалями министерства сотрудников отряда "Центроспас", проявивших мужество при оказании гуманитарной помощи пострадавшему населению Сирии, а также за активную и плодотворную работу по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Наш госпиталь отработал в Сирии, показал свою эффективность. Аттестация ВОЗ это, конечно, почётно, но практическая работа гораздо более важнее. Важнее уважительное отношение женщин детей в этом далёком настрадавшемся уголке мира. Мы и в дальнейшем будем внедрять беспилотную авиацию, робототехнику… В 2017 году в "Центроспасе" будет лучший в мире аэромобильный госпиталь, у каждого будет новая экипировка, будет новое оснащение… Я поздравляю вас с Днём спасателя и с наступающим Новым годом, добра и благополучия!" — сказал министр.
Медалью "За содружество во имя спасения" Пучков наградил ведущего технолога службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Виталия Докшина.
Медалями "Участнику чрезвычайных гуманитарных операций" награждены медсестры-анестезиологи службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Ольга Горбунова и Римма Сидорова, ведущий технолог службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Василий Артонкин, медсестра операционной службы аэромобильного госпиталя и организации медпомощи при ЧС Мария Дергелева, повар службы административно-хозяйственного и социально-бытового обеспечения спасательных работ Мария Никехина.
Глава МЧС также наградил медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" спасателя первого класса Центроспаса Леонида Кочнова.
В ноябре в Сирию для оказания квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов боевиков, МЧС по поручению президента РФ Владимира Путина направило врачей центра медицины катастроф, которые принимают пациентов в госпитале "Центроспаса". С начала работы специалистов МЧС России в пригородах Алеппо медицинская помощь оказана уже более 1,5 тысяч обратившимся, из которых более 500 детей. Помощь, оказываемая беженцам врачами МЧС, позволяет в амбулаторном режиме проводить антибактериальную терапию, что способствует скорейшему выздоровлению без допущения осложнений.
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Пепелище на месте российского госпиталя в Алеппо
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил в понедельник, что боевики так называемой сирийской "оппозиции" нанесли удар по развернутому в Алеппо российскому мобильному военному госпиталю.
У боевиков, атаковавших российский госпиталь, были его координаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При обстреле госпиталя погибли две медсестры - старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, тяжело ранен врач, профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Вадим Арсентьев.
"Обстрел был прицельный", - уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В результате обстрела госпиталя пострадали также местные жители, которые пришли на прием.
В Минобороны России случившееся расценивают как спланированное убийство, ответственность за которое несет так называемая умеренная оппозиция и ее покровители на Западе.
Дмитрий Песков выразил сожаление, что мировое сообщество, в том числе США, "более чем скромно" реагирует на удар по российскому госпиталю.
Ранее представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что ведомство осуждает любые нападения на госпитали, но "не может подтвердить" факт обстрела из-за сложной ситуации с боевыми действиями в Алеппо.
Министр обороны Сергей Шойгу распорядился оказать помощь семьям военнослужащих, погибших при обстреле российского мобильного госпиталя.
Дамаск решительно осуждает обстрел мобильного госпиталя РФ в Алеппо, говорится в распространенном во вторник заявлении МИД САР.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал атаку на российский военный госпиталь в Алеппо "спланированной акцией".