Собянин осмотрел станцию метро "Фрунзенская" перед открытием после ремонта

МОСКВА, 29 дек — РИА Недвижимость. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел станцию метро "Фрунзенская" после годового ремонта и замены эскалаторов, открытие станции для пассажиров запланированно на 12.00, сообщил корреспондент "РИА Недвижимость"

"В Москве проводится масштабная модернизация метрополитена. Особое внимание уделяется тем станциям, которые были построены более 50 лет назад. Например, "Фрунзенская" была построена 59 лет назад. За это время ни раз эскалаторы не менялись", — сказал Собянин.

В Москве осталось семь станций, где эскалаторы служат более 50 лет, рассказал мэр, отметив, что в ближайшем будущем они должны быть заменены.

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Ремонт станции и замену эскалаторов на "Фрунзенской" начали в январе 2016 года. Ранее сообщалось, что завершить работы на открытой еще в 1957 году станции Сокольнической линии планируют к марту 2017 года.

После окончания ремонта на станции вместо трех эскалаторов появилось четыре. Кроме установки новых эскалаторов работники также выполнили капитальный ремонт вестибюля, осуществили монтаж новых касс и модернизированных турникетов.