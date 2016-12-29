Рогозин вручил российский паспорт украинскому ученому-оборонщику

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в четверг вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле, перешедшим на работу в систему российского ОПК. Торжественная церемония состоялась перед началом заседания коллегии ВПК.
"Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях", — пояснил Рогозин.
"Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российской гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам", — объявил Рогозин.
Вице-премьер отметил, что, видя происходящее на Украине, российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. "Но мы рады тому, что они вливаются в нашу общую работу", — подчеркнул Рогозин.
Рогозин также вручил почетные грамоты Федеральной антимонопольной службы за личный вклад и оказание содействия в реализации задач, поставленных перед ФАС в сфере гособоронзаказа, начальнику отдела департамента оборонной промышленности правительства РФ Сергею Белову и заместителю начальника отдела департамента оборонной промышленности РФ Юрию Вагину.
Ранее вице-премьер неоднократно высказывался за активное привлечение квалифицированных кадров из Крыма и Украины на предприятия ОПК России. По мнению Рогозина, предоставление российского гражданства и возможностей для продолжения работы позволит отрасли сохранить уникальных специалистов.