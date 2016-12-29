Жительница Кузбасса, прожившая полвека с диабетом, получила медаль Джослина

КЕМЕРОВО, 29 дек — РИА Новости. Жительница города Белово 75-летняя Нелли Румянкина стала первой в Кузбассе и 40-м человеком во всей России, удостоенным медали Джослина "За 50 мужественных лет с диабетом", сообщила РИА Новости представитель регионального департамента охраны здоровья населения.
По ее словам, с 1970 года медалей за 50-летнюю жизнь с диабетом и документальным подтверждением длительности анамнеза удостоены более 4 тысяч человек во всем мире. В России медалью Джослина награждено 39 человек, кузбасская пенсионерка стала сороковой.
По данным ВОЗ и Международной диабетической федерации, диабет наряду с раком и болезнями сердца входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти. Сегодня в мире сахарный диабет (СД) имеют около 415 миллионов человек, в России только официально зарегистрировано более 4 миллионов. В Кемеровской области СД страдают более 66,78 тысячи человек, из них диабетом первого типа — 3,7 тысячи.
"В Кузбассе создана эффективная система оказания медицинской помощи пациентам с СД1 — постоянное наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства, консультирование в Областном диабетологическом центре и эндокринологическом диспансере Новокузнецка, стационарное лечение в отделениях эндокринологии. Применяются современные подходы лечения: новые инсулины с профилем действия, близким к физиологическому, инсулиновые помпы, методы суточного мониторирования глюкозы", — прокомментировала главный областной специалист-эндокринолог Ольга Благовещенская. По ее словам, во всех муниципалитетах, где работает эндокринолог, ведутся школы сахарного диабета для обучения пациентов принципам питания, самоконтроля и образа жизни с этим диагнозом.