Жительница Кузбасса, прожившая полвека с диабетом, получила медаль Джослина

КЕМЕРОВО, 29 дек — РИА Новости. Жительница города Белово 75-летняя Нелли Румянкина стала первой в Кузбассе и 40-м человеком во всей России, удостоенным медали Джослина "За 50 мужественных лет с диабетом", сообщила РИА Новости представитель регионального департамента охраны здоровья населения.

"Справляться с сахарным диабетом первого типа в течение десятилетий и оставаться здоровыми — это подвиг. Известный врач-эндокринолог Эллиот Джослин еще в 1948 году учредил медаль, которая вручалась людям, прожившим с диабетом 25 и более лет, в знак признания их достижений в борьбе с болезнью. Число таких людей стремительно росло, и в 1970 году было решено вручать медаль прожившим с диабетом более 50 лет", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, с 1970 года медалей за 50-летнюю жизнь с диабетом и документальным подтверждением длительности анамнеза удостоены более 4 тысяч человек во всем мире. В России медалью Джослина награждено 39 человек, кузбасская пенсионерка стала сороковой.

По данным ВОЗ и Международной диабетической федерации, диабет наряду с раком и болезнями сердца входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти. Сегодня в мире сахарный диабет (СД) имеют около 415 миллионов человек, в России только официально зарегистрировано более 4 миллионов. В Кемеровской области СД страдают более 66,78 тысячи человек, из них диабетом первого типа — 3,7 тысячи.

Как уточнили в департаменте, в России средняя продолжительность жизни больных первым типом мужчин составляет 55,3 года, женщин — 59,1 года; при втором типе диабета — 71,5 и 73,5 года соответственно. В Кузбассе эти показатели составляют 72,3 года, при СД первого типа — на 5-15 лет меньше. В области 809 пациентов со стажем первого типа более 20 лет, более 50 лет с диабетом живут порядка 10 кузбассовцев.

"В Кузбассе создана эффективная система оказания медицинской помощи пациентам с СД1 — постоянное наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства, консультирование в Областном диабетологическом центре и эндокринологическом диспансере Новокузнецка, стационарное лечение в отделениях эндокринологии. Применяются современные подходы лечения: новые инсулины с профилем действия, близким к физиологическому, инсулиновые помпы, методы суточного мониторирования глюкозы", — прокомментировала главный областной специалист-эндокринолог Ольга Благовещенская. По ее словам, во всех муниципалитетах, где работает эндокринолог, ведутся школы сахарного диабета для обучения пациентов принципам питания, самоконтроля и образа жизни с этим диагнозом.