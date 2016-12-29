МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха в РФ, который предусматривает меры, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья детей, соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ уточняет и разграничивает полномочия и сферы ответственности за отдых детей и его безопасность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Кроме того, указывается на необходимость предусмотреть возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.
Закон устанавливает обязанность туроператоров, турагентов и организаций экскурсионного обслуживания соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними и порядку уведомления уполномоченных органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.
Внимание к детскому отдыху в России приковано после трагедии в Карелии, которая произошла 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Путин впоследствии дал ряд поручений правительству по организации детского отдыха.