Один из старейших жителей России считает Путина лучшим президентом

РИГА, 29 дек – РИА Новости. Стодвадцатилетний житель Ингушетии Аппаз Илиев считает президента России Владимира Путина лучшим правителем из тех, кого он помнит. Об этом долгожитель рассказал в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Аппаз Лоросович Илиев родился в марте 1896 года и является одним из самых пожилых людей в России. Он живет в Ингушетии в высокогорном селении Гули.

По словам мужчины, он помнит себя с семи лет. Однако исторические события, которые пришлись на время его жизни, Илиев почти все забыл.

"Первую мировую немного помню. Но особо ничего", — заявил он в рамках программы "Круглый стол", посвященной теме времени. Слова долгожителя переводила его внучка.

На вопрос о том, кто из политиков ему особенно импонирует, Илиев заявил, что это Путин.

"Это Владимир Путин. Я всегда за него. Он самый лучший. Путину спасибо!" — сказал долгожитель.