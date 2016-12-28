Минобороны назвало карикатуры Charlie Hebdo "испражнениями на бумагу‍"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Минобороны прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи; в ведомстве публикацию назвали "натужной гадостью".

В среду французский журнал разместил рисунок, на котором изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля имени Александрова издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а-а". Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, комментируя действия журнала.

Саму карикатуру генерал назвал "мазней". По его словам, если "подобное" — это проявление подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защитники обречены как минимум на одиночество.

Конашенков также заявил, что поведение россиян, которые не так давно позировали на селфи в майках "Je suis Charlie" (Я — Шарли)" и в последнее время "как-то притихли", неудивительно.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры на различные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.