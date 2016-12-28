Минобороны назвало карикатуры Charlie Hebdo "испражнениями на бумагу‍"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Минобороны прокомментировали карикатуру Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи; в ведомстве публикацию назвали "натужной гадостью".
"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, комментируя действия журнала.
Саму карикатуру генерал назвал "мазней". По его словам, если "подобное" — это проявление подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защитники обречены как минимум на одиночество.
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры на различные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.