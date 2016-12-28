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Общество

ОСАГО в целом не убыточно для страховщиков, заявили в Центробанке

23:2428.12.2016
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Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Сегмент ОСАГО, в целом, прибылен для российских страховщиков, однако ситуация различается по регионам РФ, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Выдача полисов ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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"Надо сказать, что в целом ОСАГО – это не убыточный вид деятельности для страховых компаний, достаточно прибыльный. За девять месяцев в рамках ОСАГО страховые компании получили 12 миллиардов рублей прибыли. Но ситуация очень разная по регионам", — сообщила глава ЦБ в интервью телеканалу "Россия 24", уточнив, что убыточными по ОСАГО является одна треть регионов РФ, и страховые компании стараются уйти оттуда, что приводит к понижению доступности услуги в этом секторе.

По словам Набиуллиной, ЦБ всерьез обеспокоен проблемой чрезмерной активности недобросовестных автоюристов, которые через взыскание необоснованных сумм со страховых компаний делают этот вид деятельности убыточным. "Поэтому сейчас готовится изменение в законодательство, мы активно работаем с Думой по поводу приоритетности натурального возмещения ущерба восстановительного ремонта… Для нас очень важно, когда мы будем вводить эту норму по ремонту автомобиля, чтоб были надежно защищены права граждан", — сказала она.

По мнению главы ЦБ РФ, в этом законопроекте обязательно должно быть прописано право Центрального банка, как регулятора, вводить жесткие требования к страховым компаниям по обеспечению этого ремонта. "Требования к станциям техобслуживания, к их отдаленности для того, чтобы это не было далеко для граждан ездить, сроки восстановительного ремонта – все это должно регулироваться и жестко соблюдаться. Чтобы, в итоге, права застрахованных граждан, права автолюбителей, автомобилистов были надежно защищены", — пояснила она.

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© Fotolia/ carloscastilla
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Набиуллина также подчеркнула, что ЦБ осуществляет тщательный мониторинг ситуации в регионах и предпринимает определенные действия, напомнив, что, в частности, была создана система "единого агента", где страховщики берут взаимную ответственность по продаже полисов в определенных пропорциях в этих проблемных регионах. "В этих регионах сейчас ситуация чуть-чуть улучшается но нельзя сказать, что она изменилась кардинально", — отметила она.

Кроме того, как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года вводится норма закона, согласно которой страховщики ОСАГО обязаны будут продавать полисы "автогражданки" в электронном виде. "Мы считаем, что это должно повысить доступность, будем смотреть, как эта норма работает… Сейчас таких электронных полисов где-то чуть больше 1%. Это маленькая часть", — прокомментировала глава Центробанка.

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