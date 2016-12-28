В Кирове эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 19%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек – РИА Новости. Эпидемический порог по гриппу и острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) среди населения Кирова превышен на 19%, сообщило в среду региональное управление Роспотребнадзора.

"В Кирове сохраняется превышение эпидпорога на 19% по совокупному населению, у детей в возрасте 3-6 лет – на 4,7%, в возрасте 7-14 лет – на 14,4%. Дети в возрасте до 2-х лет болеют с показателем ниже порогового уровня на 25%", — говорится в сообщении.

Заболеваемость взрослого населения Кирова выросла на 1% по сравнению с данными неделей ранее, но остается ниже эпидемического порога на 16%, у детей 7-14 лет заболеваемость снизилась на 6%.

Ранее в НИИ гриппа сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошедшей неделе (19-25 декабря) в России превысила эпидемический порог более чем на 50%.