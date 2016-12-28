Родным жертв крушения Ту-154 начали переводить страховые выплаты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Начаты страховые выплаты родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, сообщает страховая компания "Согаз".

"По состоянию на 28 декабря в компанию поступили заявления на страховые выплаты от родных 61 погибшего в авиакатастрофе, и сегодня первые выплаты уже осуществлены", — говорится в сообщении.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Согаз" ранее заявил, что готов в кратчайшие сроки произвести страховые выплаты родным погибших. Семьи погибших военных получат от "Согаза" более чем по 5,8 миллиона рублей.