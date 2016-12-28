В Москве на станции метро "Арбатская" открылось кафе в стиле 1930-х

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На станции "Арбатская" московского метрополитена вновь открылся работавший с 1968 года буфет: обновлённое кафе на одной из старейших станций столичного метро оформили в ретро-стиле, сообщает пресс-служба метро в среду.

"Буфет №11" на платформе станции "Арбатская" работает с 60-х годов прошлого века и обеспечивает горячим питанием машинистов Филёвской линии метро, а также пассажиров. В преддверии крупных футбольных турниров – Кубка Конфедераций и чемпионата мира, руководством Московского метрополитена было принято решение о реконструкции исторического буфета, который будут посещать, в том числе, многочисленные гости столицы", — говорится в сообщении.

Отделка помещения призвана напомнить пассажирам станции и посетителям кафе о 30-х годах прошлого столетия, когда в столице впервые появился подземный скоростной транспорт. При этом в меню появился натуральный кофе и разнообразные виды "советского" лимонада. Стандартный комплексный обед обойдется посетителю в среднем в 250 рублей.

© РИА Новости. Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов задувает свечи на открытии "Буфета №11" на станции "Арбатская"

"Мы полностью переформатировали наш буфет на станции "Арбатская". Теперь это заведение нового формата, адаптированное к запросам жителей современного мегаполиса и обещающее стать местом притяжения как для москвичей, так и для гостей города", — сказал начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Ранее московский метрополитен обновил переход станции метро "Выставочная" новой кофейней "М Кафе". Интерьер и дизайн кофейни – в традиционном для столичного метро красном цвете. В меню посетителям здесь предлагают чай, кофе, выпечку, легкие салаты и десерты. Столовая с обедами в настоящее время есть и на станции столичного метро "Войковская".