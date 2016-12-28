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Общество

Захарову удивили планы агентства Regnum подать на нее в суд

17:1728.12.2016
(обновлено: 17:26 28.12.2016)
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удивлена решением информационного агентства Regnum подать на нее в суд.

Работа оператора. Архивное фото
© Fotolia/ popstock
Посол России в Белоруссии назвал причину задержания авторов Regnum
Как ранее сообщило агентство, поводом для подачи иска о защите чести и достоинства послужило высказывание Захаровой, сделанное на брифинге во вторник.

Комментируя задержание троих белорусских граждан, подозреваемых в авторстве экстремистских статей на ресурсе Regnum, дипломат заявила, что "употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо". В агентстве подчеркнули, что никогда не употребляли в своих материалах слово "недонарод", а термин "недогосударство" использовали только в отношении Украины.

Захарова в свою очередь отметила, что агентство привело ее цитату не полностью.

По ее словам, перед брифингом МИД получил письмо от главного редактора Regnum Модеста Колерова с просьбой оценить слова посла России в Белоруссии Александра Сурикова по поводу упомянутого задержания журналистов. В письме, как пояснила Захарова, Колеров пишет о том, что "формально ИА Regnum должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления".

"Может быть, М. А. Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о "соучастии в преступлении", и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под "обезумевшим недогосударством", — отметила дипломат в сообщении на сайте МИД.

Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Александров
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Руководитель СК Белоруссии призвал не связывать "дело Регнума" с политикой
Как добавила Захарова, "трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию".

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил о содержании троих белорусских граждан, подозреваемых в авторстве экстремистских статей на российских ресурсах Regnum, "Лента.ру", EADaily. По заключениям комиссии, в действиях авторов содержатся признаки "разжигания расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни".

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Общество
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41 пользователь оставили 57 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • ha.up16
    У Белорусов хватило сил прищемить хвост лающим собакам. Хватит ли духу у России на аналогичные действия против лающего обамы, Нью-Йорк таймс и пр. А Регнум давно пора закрыть - как одна бабка сказала в Белоруссии почему она не хочет разговаривать с би-би-сишником: " почему? Да брешете!"
    17:36
    28.12.2016
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  • Иван
    Действительно, Посла госп. Сурикова, судя по его высказываниям, мало волнуют те мерзости, которые пишут о России и россиянах на белорусских форумах . Да и официальные лица поблично оскорбляют высокоптавленных российских чиновников ( например Данкверта).И не стоит МИДу здесь защищать честь мундира. " бей своих, чтобы чужие боялись" - это скверная позиция.
    17:39
    28.12.2016
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