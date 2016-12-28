Захарову удивили планы агентства Regnum подать на нее в суд

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удивлена решением информационного агентства Regnum подать на нее в суд.

Как ранее сообщило агентство, поводом для подачи иска о защите чести и достоинства послужило высказывание Захаровой, сделанное на брифинге во вторник.

Комментируя задержание троих белорусских граждан, подозреваемых в авторстве экстремистских статей на ресурсе Regnum, дипломат заявила, что "употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо". В агентстве подчеркнули, что никогда не употребляли в своих материалах слово "недонарод", а термин "недогосударство" использовали только в отношении Украины.

Захарова в свою очередь отметила, что агентство привело ее цитату не полностью.

По ее словам, перед брифингом МИД получил письмо от главного редактора Regnum Модеста Колерова с просьбой оценить слова посла России в Белоруссии Александра Сурикова по поводу упомянутого задержания журналистов. В письме, как пояснила Захарова, Колеров пишет о том, что "формально ИА Regnum должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления".

"Может быть, М. А. Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о "соучастии в преступлении", и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под "обезумевшим недогосударством", — отметила дипломат в сообщении на сайте МИД.

Как добавила Захарова, "трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию".

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил о содержании троих белорусских граждан, подозреваемых в авторстве экстремистских статей на российских ресурсах Regnum, "Лента.ру", EADaily. По заключениям комиссии, в действиях авторов содержатся признаки "разжигания расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни".