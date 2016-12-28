В Москве усилили безопасность на общественном транспорте в канун праздников

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Городские власти усилили безопасность на общественном транспорте в преддверии новогодних праздников в Москве, заявил в ходе заседания московского правительства руководитель столичного транспорта Максим Ликсутов.

"Мы традиционно повышаем безопасность на всех объектах транспорта. Поэтому прошу москвичей и гостей города отнестись к дополнительным мерам безопасности с пониманием", — сказал он.

Ликсутов обратил внимание жителей на то, что все действия по досмотру пассажиров и их багажа направлены на то, чтобы праздники прошли в комфортной и безопасной атмосфере.