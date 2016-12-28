Глава парламента Крыма предложил название для моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил назвать мост через Керченский пролив "Путь домой".

Глава республики Сергей Аксенов считает, выбирать название следует путем интернет-голосования. В качестве примера он приводит голосование, устроенное Центробанком, по выбору изображения для новых банкнот.

"Объявить голосование по Крыму самый лучший вариант", — подчеркнул Аксенов.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что можно было бы провести референдум по названию моста, но в то же время отметил, что одно название уже прижилось — Керченский мост.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.