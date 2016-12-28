Московское метро и МЦК в Рождество будут работать до трех ночи
16:1928.12.2016
(обновлено: 17:32 28.12.2016)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московский метрополитен и МЦК будут работать в Рождество до 3 часов ночи, заявил журналистам в среду руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"В рождественскую ночь время работы метро и МЦК будет продлено до 3 часов ночи, интервал движения будет обычным", — сказал он.
Также он отметил, что в этот день 160 маршрутов наземного транспорта поменяют свои направления для того, чтобы охватить большее число храмов и церквей.
Ликсутов напомнил, что по решению мэра Москву в этом году метрополитен круглосуточно работал на День города, также метро и МЦК будут работать в новогоднюю ночь.
"Надеемся, что эти два мероприятия с круглосуточной работой метро и МЦК будут традицией", — заключил он.
Первые пассажиры новогоднего поезда столичного метро
В столичной подземке состоялся торжественный запуск от станции "Комсомольская" новогоднего поезда, который в среду начал курсировать по кольцевой линии московского метрополитена.
Расписание движения поезда есть в информационном табло кольцевой линии и любой желающий может прокатиться в новогоднем составе.
Самым маленьким пассажирам метро на торжественно украшенной станции артисты в костюмах персонажей русских народных сказок вручили сладости.
Глава метрополитена назвал новый поезд "подарком жителям города и гостям столицы".
Новогодний состав украшен снежинками, гирляндами и еловыми ветками.
На первый запуск новогоднего состава специально приехали Снегурочка и главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.
Новогодний поезд Московского метрополитена.
Первых пассажиров новогоднего поезда поздравил с наступающим праздником начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов.
Новогодний поезд Московского метро.
Артисты перед запуском новогоднего поезда Московского метрополитена.
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метро.
Новогодний поезд Московского метро.
Пассажиры могут получить в подарок поздравительную открытку при пополнении карты "Тройка" в кассах метрополитена, эту открытку можно отправить близким и знакомым на стойках "Живое общение".
Как сообщалось ранее, в Новый год метрополитен будет работать круглосуточно.