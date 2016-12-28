Московское метро и МЦК в Рождество будут работать до трех ночи

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московский метрополитен и МЦК будут работать в Рождество до 3 часов ночи, заявил журналистам в среду руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В рождественскую ночь время работы метро и МЦК будет продлено до 3 часов ночи, интервал движения будет обычным", — сказал он.

Также он отметил, что в этот день 160 маршрутов наземного транспорта поменяют свои направления для того, чтобы охватить большее число храмов и церквей.

Ликсутов напомнил, что по решению мэра Москву в этом году метрополитен круглосуточно работал на День города, также метро и МЦК будут работать в новогоднюю ночь.

"Надеемся, что эти два мероприятия с круглосуточной работой метро и МЦК будут традицией", — заключил он.