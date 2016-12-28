Член ОП попросит президента повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев намерен попросить президента законодательно повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

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Ранее результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показали, что три четверти россиян поддерживают предложение повысить минимальный возраст покупателя алкоголя в России с 18 до 21 года. Как сообщили социологи, за повышение минимального возраста высказываются 77% российских граждан. Причем последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70%. Не одобряют подобную меру 17% россиян.

"Такой феноменальный уровень поддержки говорит о том, что повышение возраста продажи алкоголя стало уже по-настоящему народной инициативой, и, соответственно, инициатором такого закона должен быть именно президент РФ. Такие аккумуляционные действия должны в первую очередь укреплять институт президентства. Безусловно, мы будем выходить с просьбой, чтобы Владимир Путин поддержал нашу идею и стал инициатором законопроекта", – заявил Хамзаев РИА Новости.

По мнению общественника, введение новых возрастных рамок для продажи алкоголя является необходимым и "даже несколько запоздалым", когда речь идет о деалкоголизация молодежи.