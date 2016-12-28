Депутат прокомментировал идею Мединского по борьбе с пиратством

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Идея министра культуры РФ Владимира Мединского об ужесточении контроля над пиратством правильная, однако, вероятно, возникнут трудности с ее реализацией на фоне высоких цен на контент и отсутствия ведомства, которое возьмется контролировать скачивание нелицензионного контента, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.
"Идея Мединского хорошая, правильная, адекватная. Я буду за нее выступать, потому что считаю, что человек должен заплатить за контент, но делать это для хотя бы 1/3 населения, для 50 миллионов, чтобы люди платили, мне не представляется возможным, потому что у нас технологически пока этот вопрос не решен. Если Роскомнадзор или Минкомсвязи предоставят решение этого вопроса на сегодняшний день, если это возможно, то почему бы и нет, я за. Другой вопрос — цены должны быть адекватными", — сказал Деньгин РИА Новости.
По его мнению, в настоящее время цены на контент, допустим, в iTunes, Playmarket, высокие, и это самая главная проблема. "Стоимость фильма сейчас достигает 300-500 рублей. В такой ситуации нам вряд ли удастся победить торренты", — подчеркнул депутат, отметив, что у правообладателей должен быть диалог с пользователями о стоимости контента.
"Необходимо договориться со всеми основными правообладателями, с Роскомнадзором, с Мединским, на каких условиях будет происходить работа с людьми над тем, чтобы они платили за контент. Иначе диалога не получится, и опять мы останемся в ситуации, когда правообладатель без денег, у гражданина романтика, чтобы он скачал и его не поймали, а государство опять приняло законы, а они не работают", — считает парламентарий.
"В России мы всю жизнь скачивали бесплатно. Резко обязывать всех платить за контент я бы не стал. Правообладатели должны дать цены гражданам, которые бы заставили подумать людей об отказе скачивать бесплатный контент. Это будет шаг к легализации контента", — подытожил Деньгин.