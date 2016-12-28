Депутат прокомментировал идею Мединского по борьбе с пиратством

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Идея министра культуры РФ Владимира Мединского об ужесточении контроля над пиратством правильная, однако, вероятно, возникнут трудности с ее реализацией на фоне высоких цен на контент и отсутствия ведомства, которое возьмется контролировать скачивание нелицензионного контента, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.

Как ранее заявил Мединский, Россия нуждается в более жестком антипиратском законодательстве. Иначе можно будет поставить крест на существовании авторов, которые способны зарабатывать себе на хлеб. Определять нарушителя, который скачивает нелегальные фильмы и другую продукцию, предлагают по IP-адресу. После чего ему будут выписывать штраф. Сейчас подобная практика используется в Германии. Там максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента составляет до тысячи евро.

"Идея Мединского хорошая, правильная, адекватная. Я буду за нее выступать, потому что считаю, что человек должен заплатить за контент, но делать это для хотя бы 1/3 населения, для 50 миллионов, чтобы люди платили, мне не представляется возможным, потому что у нас технологически пока этот вопрос не решен. Если Роскомнадзор или Минкомсвязи предоставят решение этого вопроса на сегодняшний день, если это возможно, то почему бы и нет, я за. Другой вопрос — цены должны быть адекватными", — сказал Деньгин РИА Новости.

По его мнению, в настоящее время цены на контент, допустим, в iTunes, Playmarket, высокие, и это самая главная проблема. "Стоимость фильма сейчас достигает 300-500 рублей. В такой ситуации нам вряд ли удастся победить торренты", — подчеркнул депутат, отметив, что у правообладателей должен быть диалог с пользователями о стоимости контента.

"Необходимо договориться со всеми основными правообладателями, с Роскомнадзором, с Мединским, на каких условиях будет происходить работа с людьми над тем, чтобы они платили за контент. Иначе диалога не получится, и опять мы останемся в ситуации, когда правообладатель без денег, у гражданина романтика, чтобы он скачал и его не поймали, а государство опять приняло законы, а они не работают", — считает парламентарий.

Деньгин считает, что надо понять, кто будет ответственен за поиск нарушителя. "Если это Роскомнадзор, то там сейчас большое количество стоит задач, которое мы законодательством РФ обязали ведомство выполнять. Поэтому не уверен, что у Роскомнадзора хватит сил на это. Создавать службу, которая будет этим заниматься, — это бюджетные деньги, которые мы уже сократили. Мне кажется, что отдельных средств не будет для создания такой службы", — добавил депутат.

"В России мы всю жизнь скачивали бесплатно. Резко обязывать всех платить за контент я бы не стал. Правообладатели должны дать цены гражданам, которые бы заставили подумать людей об отказе скачивать бесплатный контент. Это будет шаг к легализации контента", — подытожил Деньгин.