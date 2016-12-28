Минкультуры: закон о скачивании нелегального контента обсудят с отраслью

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Законопроект о штрафах за скачивание нелегального контента для пользователей находится на стадии разработки, в ближайшее время он будет обсуждаться с представителями отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.

"Проект федерального закона, направленный на совершенствование антипиратского законодательства, находится на стадии разработки. В ближайшее время он будет обсуждаться с представителями отрасли и вскоре будет размещен на сайте regulation.gov.ru в целях его публичного обсуждения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил агентству RNS, что Россия нуждается в более жёстком антипиратском законодательстве, поэтому в Минкультуры будет разрабатываться закон, предусматривающий штрафы для пользователей, которые скачивают нелегальный контент.