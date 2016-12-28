Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулы

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На праздничном столе президента России Владимира Путина, скорее всего, будут скромные блюда, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который также раскрыл планы главы государства на предстоящие каникулы.

Песков отметил, что президент отдает предпочтение скромной здоровой пище. "Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", — добавил он.

По его словам, у главы государства не бывает полноценных выходных, и во время новогодних каникул Путин постоянно общается по телефону с членами правительства по оперативным вопросам, а также изучает ежедневные доклады силовых ведомств и спецслужб.

Свободное время президент посвятит любимым видам спорта. "Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе", — добавил Песков.