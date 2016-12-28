Военных следователей переведут на довольствие в Следственный комитет

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Военных следователей с 1 января 2017 года переводят на полное обеспечение Следственного комитета РФ; при этом основные льготы, в частности по предоставлению жилья и медобслуживания, за ними сохранятся.

Президент России подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета РФ" еще в июне 2014 года, но ряд положений закона вступают в силу только с 1 января 2017 года.

В частности, с начала года военнослужащих и гражданский персонал военных следственных органов исключат из численности Вооруженных сил РФ и внесут в штатную численность следственных органов Следственного комитета. Финансовое обеспечение Главного военного следственного управления (ГВСУ) при этом полностью ляжет на плечи СК.

Медицинское обслуживание военнослужащих СК будут осуществлять медучреждения Минобороны и других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба на основании взаимных расчетов со Следственным комитетом. Обеспечение военнослужащих военных следственных органов и членов их семей жильем будет осуществляться по нормам и в порядке, которые установлены законодательством для военнослужащих РФ.

Закон определяет, что после перевода в СК военнослужащие продолжат проходить службу и работать на своих должностях без переаттестации и переназначения, а заключенные до 1 января 2017 года контракты будут действовать в течение сроков, на которые они были заключены.