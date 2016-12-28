Член ОП предложил ввести в школах раздельный сбор мусора

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров попросил министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву установить в учебных заведениях баки для раздельного сбора мусора.
По мнению общественника, бережное и ответственное отношение к природе необходимо прививать гражданам с ранних лет, только в таком случае будет возможно достичь "масштабных результатов и серьезного уровня гражданской культуры", считает Федоров.
"Прошу Вас, рассмотреть данное предложение и дать оценку его целесообразности. В случае необходимости готов дать дополнительные разъяснения, а также участвовать в предварительном экспертном обсуждении и реализации заявленной инициативы", — написал член ОП.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2017 года Годом экологии в РФ.