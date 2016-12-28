Член ОП предложил ввести в школах раздельный сбор мусора

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров попросил министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву установить в учебных заведениях баки для раздельного сбора мусора.

"Можно было бы инициировать экспериментальное введение раздельного сбора мусора в ряде учебных учреждений различных пилотных регионов. На практике это означало бы установку отдельных баков для различных видов бытовых отходов: пластиковых, бумажных, стеклянных и пищевых отходов. В рамках учебного курса "Экология" возможно было бы, в свою очередь, предусмотреть дополнительные факультативные занятия о практике раздельной утилизации мусора", — отметил Федоров в письме к министру, которое находится в распоряжении РИА Новости.

По мнению общественника, бережное и ответственное отношение к природе необходимо прививать гражданам с ранних лет, только в таком случае будет возможно достичь "масштабных результатов и серьезного уровня гражданской культуры", считает Федоров.

"Прошу Вас, рассмотреть данное предложение и дать оценку его целесообразности. В случае необходимости готов дать дополнительные разъяснения, а также участвовать в предварительном экспертном обсуждении и реализации заявленной инициативы", — написал член ОП.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2017 года Годом экологии в РФ.