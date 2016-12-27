Роскомнадзор будет блокировать сайты с нелегальной копией фильма "Викинг"

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Роскомнадзор совместно с правообладателем разработал ряд мер, чтобы защитить фильм "Викинг" от нелегального распространения на пиратских сайтах, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"В рамках "антипиратского" закона сайты, нелегально распространяющие фильм "Викинг", будут заблокированы на территории Российской Федерации. Одновременно организовано взаимодействие с ведущими операторами поисковых систем на предмет удаления ссылок на такие сайты из поисковой выдачи", — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении уточняется, что в данный момент правообладатели ведут активный поиск интернет-страниц, каналов видеохостингов, сообществ в социальных сетях и мобильных приложений, где анонсируется появление пиратских копий фильма.

"В последующем данная информация будет передана в МВД России для рассмотрения возможности привлечения таких лиц к установленной законом ответственности, в том числе к уголовной", — говорится в сообщении.

"Викинг" — высокобюджетный проект от создателей фильмов "Дневной дозор", "Ночной дозор" и "Адмирал". Работа над фильмом продолжалась более семи лет. В основу исторической саги "Викинг" легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнят Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.

Картина будет идти в прокате в двух версиях с разными возрастными ограничениями — 12+ (для семейной аудитории) и 18+. Кроме того, премьерный показ "Викинга" в прокате 29 декабря будет сопровождаться тифлокомментарием для слепых и слабовидящих граждан, получить его можно будет с помощью бесплатного мобильного приложения.