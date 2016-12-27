Чайка внес кандидатуру зампрокурора Москвы на должность прокурора Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Генпрокурор Юрий Чайка внес кандидатуру первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность прокурора республики Крым, рассказал РИА Новости глава комитета парламента по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.

Вопрос по кандидатуре Камшилова включен в повестку дня внеочередного заседания сессии крымского парламента, которое намечено на 28 декабря.

"Он (Камшилов — ред.) выступит перед депутатами, и будет приниматься решение", — добавил Фикс.

Прежний прокурор республики Наталья Поклонская оставила должность после избрания депутатом Госдумы. Исполняющим обязанности прокурора Крыма стал ее первый заместитель Андрей Фомин.

Олег Камшилов родился в 1969 году в Омской области. В разные годы работал первым заместителем омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края. Камшилов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

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