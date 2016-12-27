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Общество

Валокордин можно заменить более эффективными лекарствами, считает Онищенко

19:4127.12.2016
(обновлено: 19:42 27.12.2016)
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Валокордин не является эффективным лекарством, есть более современные препараты, поэтому в случае ограничений его продажи ничего страшного не произойдет, сказал журналистам депутат ГД, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко во вторник.

Геннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Онищенко сделал прогноз по заболеваемости гриппом среди россиян этой зимой
Вопрос запрета продажи спиртосодержащих жидкостей возник после трагедии в Иркутске, где косметическим средством "Боярышник" отравились десятки людей. По данным на утро вторника, 77 человек погибли и 123 пострадали.

Как сообщил ранее во вторник вице-премьер Александр Хлопонин, окончательные решения о прекращении свободной продажи валокордина будут приняты в первом квартале 2017 года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам. Позднее Хлопонин заявил, что правительство все же не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам. "Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует", — сказал он журналистам.

"Валокордин уже давно никому не помогает. Чисто психологически человек привык валерьяночку пить, валокордин. Он не помогает, есть другие хорошо действующие препараты… Уже есть замена, это раньше их не было. И это можно запретить", — сказал Онищенко.

Он добавил, что многие лекарства можно выпускать не в виде спиртосодержащих капель, а в таблетках.

"Пустырник можно производить в таблетках, зайдите в аптеку, есть пузырек пустырника, а есть таблетка пустырника", — отметил депутат.

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Общество
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • 1002936
    Умник! На Шарикова правда очень похож, и лицом и повадками ну как две капли...! Запрещайте, без вас обойдемся, на самогонке сами валокордин настоим.
    21:35
    27.12.2016
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  • Вадим Бирюков
    Г-н Онищенко предусмотрительно не назвал препараты более эффективные, чем валокордин, и, главное, не назвал их цену. В России продается много устаревших лекарств из-за бедности населения. Более трети всех гражданских пенсий не дотягивают до прожиточного минимума.
    00:22
    28.12.2016
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  • lat.48
    "В каждой бочке затычка". И про табак, и про алкоголь, и про...про..... А толку никакого, ни за что не отвечает, ничего не спросишь. Вот за трепотню и получает немалую зарплату.
    02:15
    28.12.2016
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  • hrune
    Решения будут приняты в первом квартале, а во втором будут продавать по рецептам. Значит решение уже принято. Сократим численность населения за счет пенсионеров-сердечников. Кстати, валокардин уже сейчас стоит дороже бутылки нормальной водки, значит надо ввести еще и акцизы. Спиртное сделать подороже и, ура, можно рапортовать. А пьющим переходить на одеколон и лосьон до них пока не добрались, но все впереди. Похоже, что следующий Новый год будем встречать с самогоном.
    02:50
    28.12.2016
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  • Evgeny Kuzminov
    "Валокордин не является эффективным лекарством, есть более современные препараты" - какой ценовой категории? Такой же как валокордин? Где клинические подтверждения неэффективности валокордина?

    "Валокордин уже давно никому не помогает. Чисто психологически человек привык валерьяночку пить, валокордин." - Да, но основная помощь лекарственных препаратов зачастую психологическая! Иногда люди всю жизнь пьют "пустышки" и только благодаря этому живы. Это тот аспект, который никогда нельзя списывать. Замена настойки на таблетки негативно скажется на психологическом состоянии и как следствие физическом. Цены на эти препараты не дешевле водки. Не доводите людей до ситуации когда они начнут употреблять во внутрь зеленку и йод. и продажа йода и зеленки по рецептам полнейший БРЕД! Порезался человек, оцарапался, получил ссадину и вместо того чтоб взять свободно купленную зеленку или йод в шкафчике, он должен бежать в поликлинику за рецептом?

    Это что установка такая - убрать все недорогие препараты из продажи? Фармацевтические компании откат занесли? Хотя, что спрашивать, об этом фармацевты заявляют открыто Pfizer, Teva!
    10:29
    28.12.2016
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