Валокордин можно заменить более эффективными лекарствами, считает Онищенко

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Валокордин не является эффективным лекарством, есть более современные препараты, поэтому в случае ограничений его продажи ничего страшного не произойдет, сказал журналистам депутат ГД, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко во вторник.

Вопрос запрета продажи спиртосодержащих жидкостей возник после трагедии в Иркутске, где косметическим средством "Боярышник" отравились десятки людей. По данным на утро вторника, 77 человек погибли и 123 пострадали.

Как сообщил ранее во вторник вице-премьер Александр Хлопонин, окончательные решения о прекращении свободной продажи валокордина будут приняты в первом квартале 2017 года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам. Позднее Хлопонин заявил, что правительство все же не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам. "Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует", — сказал он журналистам.

"Валокордин уже давно никому не помогает. Чисто психологически человек привык валерьяночку пить, валокордин. Он не помогает, есть другие хорошо действующие препараты… Уже есть замена, это раньше их не было. И это можно запретить", — сказал Онищенко.

Он добавил, что многие лекарства можно выпускать не в виде спиртосодержащих капель, а в таблетках.

"Пустырник можно производить в таблетках, зайдите в аптеку, есть пузырек пустырника, а есть таблетка пустырника", — отметил депутат.