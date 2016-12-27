Перевозчики, не оплатившиие штраф в "Платоне", не смогут пересечь границу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Автоперевозчик с неоплаченным штрафом за уклонение от уплаты в системе "Платон" не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему "Платон", он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф", — говорится в сообщении Минтранса РФ во вторник.
Система "Платон" введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тариф в настоящее время составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально запланированных 3,73 рубля. Минтранс РФ предлагает повысить тарифы с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.