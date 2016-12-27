Перевозчики, не оплатившиие штраф в "Платоне", не смогут пересечь границу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Автоперевозчик с неоплаченным штрафом за уклонение от уплаты в системе "Платон" не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Изменения в акты, регламентирующие осуществление контроля за внесением платы в систему "Платон", утверждены постановлением правительства РФ. Согласно документу от 26 декабря, таможенные органы наделяются полномочиями контроля за соблюдением требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения 12-тонниками.

"Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему "Платон", он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф", — говорится в сообщении Минтранса РФ во вторник.

Постановление правительства, добавляет министерство, разработано в соответствии с рекомендациями рабочей группы по мониторингу функционирования системы "Платон" с целью создания равных условий для российских и иностранных грузоперевозчиков и усиления контроля за внесением платы.

Система "Платон" введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тариф в настоящее время составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально запланированных 3,73 рубля. Минтранс РФ предлагает повысить тарифы с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.