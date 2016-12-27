Власти Москвы выделят по 110 тысяч рублей на похороны жертв крушения Ту-154
19:2127.12.2016
(обновлено: 19:23 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Власти Москвы выделили учреждению "Ритуал" по 110 тысяч рублей на похороны каждого погибшего в авиакатастрофе Ту-154 близ Сочи, которых будут хоронить в столице; из резервного фонда бюджета Москвы выделяется 6,4 миллиона рублей для оплаты похорон и доставки тел на кладбища, постановление опубликовано на сайте мэра Москвы.
"Захоронение граждан, погибших в результате крушения самолета ТУ-154 в Краснодарском крае 25 декабря 2016 года, на кладбищах, расположенных на территории города Москвы, организовывает государственное бюджетное учреждение города Москвы "Ритуал" из расчета 110 000 рублей на каждого погибшего", — говорится в документе.
При необходимости "Ритуал" также доставит тела на кладбища в Москве и к местам захоронения в российских регионах, которые граничат с Москвой.
Для этого столичные власти в 2017 году выделят департаменту торговли и услуг 6,4 миллионов рублей.
Цветы и свечи у посольств России в разных странах
В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, весь мир выражает России свое сочувствие и поддержку.
На фото: Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.