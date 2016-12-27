Власти Москвы выделят по 110 тысяч рублей на похороны жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Власти Москвы выделили учреждению "Ритуал" по 110 тысяч рублей на похороны каждого погибшего в авиакатастрофе Ту-154 близ Сочи, которых будут хоронить в столице; из резервного фонда бюджета Москвы выделяется 6,4 миллиона рублей для оплаты похорон и доставки тел на кладбища, постановление опубликовано на сайте мэра Москвы.

"Захоронение граждан, погибших в результате крушения самолета ТУ-154 в Краснодарском крае 25 декабря 2016 года, на кладбищах, расположенных на территории города Москвы, организовывает государственное бюджетное учреждение города Москвы "Ритуал" из расчета 110 000 рублей на каждого погибшего", — говорится в документе.

При необходимости "Ритуал" также доставит тела на кладбища в Москве и к местам захоронения в российских регионах, которые граничат с Москвой.

Для этого столичные власти в 2017 году выделят департаменту торговли и услуг 6,4 миллионов рублей.