Посол РФ в Латвии назвал кощунством реакцию на крушение Ту-154 в интернете

РИГА, 27 дек – РИА Новости. Посол России в Латвии Александр Вешняков назвал кощунством поведение в интернете пользователей, которые радостно отреагировали на авиакатастрофу Ту-154 под Сочи.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Мы знаем, что далеко не все принимают позицию России по многим вопросам в международной политике, но в моей голове не укладывается, что несогласные с политикой России начинают на крови глумится над памятью погибших людей", — сказал Вешняков, отметив, что "это кощунственно".

При этом дипломат не считает правильным вводить уголовное наказание или лишать гражданства тех, кто глумится над трагедией, как того требует часть общественности.

"Лично я считаю, что при помощи законов проблему не решить. Меня и многих других подобные высказывания сильно обидели, но я надеюсь переболеть это кощунство и укрепиться в результате этого", — отметил Вешняков.

Он выразил благодарность всем латвийцам, которые выразили России свои соболезнования. "Спасибо всем, кто в эти трагичные для нас дни несет цветы и свечи к зданию посольства России в Латвии, спасибо за солидарность и за скорбь вместе с нами. Это тяжелая утрата, очень тяжелая", — заключил Вешняков.