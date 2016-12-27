Посол РФ в Латвии назвал кощунством реакцию на крушение Ту-154 в интернете

РИГА, 27 дек – РИА Новости. Посол России в Латвии Александр Вешняков назвал кощунством поведение в интернете пользователей, которые радостно отреагировали на авиакатастрофу Ту-154 под Сочи.
"Мы знаем, что далеко не все принимают позицию России по многим вопросам в международной политике, но в моей голове не укладывается, что несогласные с политикой России начинают на крови глумится над памятью погибших людей", — сказал Вешняков, отметив, что "это кощунственно".
"Лично я считаю, что при помощи законов проблему не решить. Меня и многих других подобные высказывания сильно обидели, но я надеюсь переболеть это кощунство и укрепиться в результате этого", — отметил Вешняков.
Он выразил благодарность всем латвийцам, которые выразили России свои соболезнования. "Спасибо всем, кто в эти трагичные для нас дни несет цветы и свечи к зданию посольства России в Латвии, спасибо за солидарность и за скорбь вместе с нами. Это тяжелая утрата, очень тяжелая", — заключил Вешняков.