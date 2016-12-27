Кадетский музыкальный корпус в Подмосковье получит имя Александрова

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минкультуры увековечит память жертв крушения самолета Ту-154, в числе которых находились участники ансамбля имени Александрова, присвоив Кадетскому музыкальному корпусу Московского государственного института культуры в городе Химки имя основателя коллектива Александра Александрова, сообщает пресс-служба ведомства.

"В отношении Кадетского музыкального корпуса Московского государственного института культуры (г. Химки), в котором обучаются игре на духовых инструментах 60 одаренных детей, – руководством вуза, выпускники которого также пополняют ряды ансамбля Александрова, принято решение о присвоении Кадетскому музыкальному корпуса имени А. Александрова", — говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве уточнили, что через два дня после трагедии выяснилось, что в авиакатастрофе погибли 14 выпускников ВУЗа.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.