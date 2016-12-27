Сенатор предложил ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совфеда по законодательству Алексей Александров выступает за ужесточение наказания за жестокое обращение с животными — до пяти лет реального заключения.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее заявил, что в России надо ужесточить законодательство для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животных содержат в ужасных условиях.

"За жестокое обращение с животными нужно усилить уголовную ответственность, нужно установить норму до пяти лет реального лишения свободы", — заявил Александров РИА Новости во вторник.

По его словам, должны быть проверены работа цирков, зоопарков, в том числе и передвижных. "Нужно сделать это быстро и жестко, усилив ответственность за умышленное причинение боли, убийство животных", — уверен парламентарий.

Он напомнил, что когда был адвокатом, присутствовал в судебном процессе, где мужчина с особой жестокостью убил несколько женщин. В ходе разбирательства выяснилось, что в молодости он также с особой жестокостью мучил и убивал кошек. "Все это идет с детства", — подчеркнул парламентарий.

Сенатор также высказался против тиражирования на всю страну через СМИ кадров жестокого обращения с животными, которые преподносят для детей негативный опыт поступков взрослых. В качестве примера Александров привел кадры убийства медведя в Якутии.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как медведя давят двумя грузовиками. Действия, предположительно, происходят в Якутии. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Сообщалось, что свою проверку по данному инциденту ведет якутская полиция.