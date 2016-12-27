Хлопонин предложил россиянам перейти с водки на вино

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Перед правительством России руководством страны поставлена задача поменять качество культуры пития в России, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

"Мы сегодня пьем очень много крепких спиртных напитков. Нужно начать пить вино, которое по крепости гораздо меньше и по своему качеству лучше, чем крепкие спиртные напитки", — пояснил он.

Другой задачей, по его словам, является профилактика злоупотребления алкоголя. "Это здоровый образ жизни, это пропаганда в школах, это работа с семьей", — пояснил Хлопонин.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. Минимальные цены на водку в рознице в настоящее время составляют 190 рублей за бутылку (0,5 литра). В 2014 году цена на водку поднималась дважды: с марта — до 199 рублей, с августа — до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей.