Нарышкин считает столетие революции 1917 года поводом извлечь уроки

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Столетие российской революции 1917 года является поводом не для праздника, а для извлечения уроков того, как не допустить гражданской войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В 2017 году исполнится 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.

"Юбилей такого события, как революция в России, необходим не для торжественных мероприятий, не для празднования, а прежде всего для глубокого осмысления событий столетней давности и главное — для того, чтобы сформулировать самые важные уроки не только для нашей страны, но и для мира", — сказал Нарышкин на заседании совета общества.

По его словам, столетний рубеж имеет огромное символическое значение для потомков; выросло молодое поколение, которое ни разу не участвовало в праздновании годовщин революции.

"История российской революции постепенно перестаёт разделять и сталкивать между собой наших граждан. Именно сейчас нам необходимо поддержать эту тенденцию и создать все необходимые условия для осмысления исторических уроков событий столетней давности. Я убеждён, что главные из этих уроков — это ценность единства, гражданского согласия, умение общества находить компромиссы и не допускать крайнего раскола в обществе в форме гражданской войны", — добавил Нарышкин.