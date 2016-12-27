Медведев призвал наказывать за самовольные подключения к электросети

ГОРКИ, 27 дек — РИА Новости. Дела о самовольных подключениях и врезках в электросети должны доходить до суда, допустившие подобное воровство нарушители зачастую отделываются административными штрафами, заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны работать так же, как и работали по этому направлению, выявляя правонарушения и преступления, оперативно реагировать на сигналы энергокомпаний.
"Но самое главное, чтобы такие дела доходили до суда", — добавил глава правительства.
Премьер заявил, что важной проблемой в СКФО остается плохой учет поставленных энергоресурсов, энергосети изношены, уровень потерь при транспортировке высокий.
"Сети конечно нужно модернизировать. Это задача компаний — устанавливать счетчики, как это делается по всей стране. Энергетические компании такую работу ведут, но ее нужно ускорить", — заявил глава кабмина.
"Все решения должны иметь четкие индикаторы, сроки исполнения, и за их соблюдение должны отвечать конкретные люди", — сказал Медведев.
Он рассказал, что в текущем году региональные и местные бюджетные организации практически не допустили роста задолженности ни по электроэнергии, ни по газу. "Не нарастили долги за газ и теплоснабжающие организации округа. Но тем не менее проблемы, о которых я сказал, остаются", — заметил председатель правительства.