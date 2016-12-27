Медведев призвал наказывать за самовольные подключения к электросети

ГОРКИ, 27 дек — РИА Новости. Дела о самовольных подключениях и врезках в электросети должны доходить до суда, допустившие подобное воровство нарушители зачастую отделываются административными штрафами, заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Потери нередко списываются на то, что было украдено в результате самовольных подключений и врезок, причем чаще всего те, кто этим воровством занимается, отделывается административными штрафами", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны работать так же, как и работали по этому направлению, выявляя правонарушения и преступления, оперативно реагировать на сигналы энергокомпаний.

"Но самое главное, чтобы такие дела доходили до суда", — добавил глава правительства.

Он также отметил, что в отрасли действуют различные схемы по уходу от выплаты долгов, в частности, через целенаправленное банкротство организаций ЖКХ, сетевых и сбытовых компаний. "Ненадлежащим образом работают и сами компании, и региональные власти. Нужно в этом строго разобраться", — подчеркнул Медведев.

Премьер заявил, что важной проблемой в СКФО остается плохой учет поставленных энергоресурсов, энергосети изношены, уровень потерь при транспортировке высокий.

"Сети конечно нужно модернизировать. Это задача компаний — устанавливать счетчики, как это делается по всей стране. Энергетические компании такую работу ведут, но ее нужно ускорить", — заявил глава кабмина.

Медведев отметил, что вышеуказанные факторы ухудшают криминогенную обстановку в округе, что мешает росту экономики и благосостояния людей и инвестиционной привлекательности округа. Он подчеркнул, что в работе правительственной комиссии необходимо опираться на проектный подход.

"Все решения должны иметь четкие индикаторы, сроки исполнения, и за их соблюдение должны отвечать конкретные люди", — сказал Медведев.

Он рассказал, что в текущем году региональные и местные бюджетные организации практически не допустили роста задолженности ни по электроэнергии, ни по газу. "Не нарастили долги за газ и теплоснабжающие организации округа. Но тем не менее проблемы, о которых я сказал, остаются", — заметил председатель правительства.