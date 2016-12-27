Число прививок от гриппа в России в 2016 году стало рекордным

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Рекордные число прививок от гриппа за всю историю массовых вакцинаций сделали в России в 2016 году, рассказал журналистам депутат ГД, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Ранее СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили, что в 2015 году против гриппа в РФ были привиты 44,9 млн человек (31,3% населения), в этом году — 55,5 млн человек (38,3%).

"В этом году впервые самый большой за весь период времени существования Советского Союза и России как самостоятельного государства объем прививок против гриппа. 55 миллионов прививок было в нашей стране, с половиной даже", — сказал Онищенко.

Он добавил, что больше всего человек было привито в столице: "Москва привила 5,5 миллионов". При этом, по словам Онищенко, раньше столица была консервативным городом и "к прививкам относилась с большим скепсисом".