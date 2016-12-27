В Мурманске подъемный кран высотой 50 метров превратили в новогоднюю елку
17:1227.12.2016
(обновлено: 17:17 27.12.2016)
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МУРМАНСК, 27 дек – РИА Новости. Мурманские портовики накануне Нового года возродили традицию украшать один из портальных кранов световой иллюминацией в виде новогодней елки, а также направили 500 тысяч рублей, на которые планировалось закупить новогодние сувениры, в благотворительный фонд "Подари жизнь", сообщается на сайте порта.
Идею украсить кран портовики объяснили тем, что это давняя традиция — в заполярном Мурманске в полярную ночь темное новогоднее небо озаряется только северным сиянием и огнями ночного города.
"Устремленные ввысь краны уже давно стали одним из символов города, его визитной карточкой. Кран в новогоднем убранстве – это часть праздничного волшебства, подарок от портовиков всем жителям и гостям заполярной столицы", — отметил генеральный директор ПАО "ММТП" Александр Масько.
Украшенный световой иллюминацией кран действительно хорошо видно из многих точек в центре Мурманска. "И это не удивительно, так как высота этой машины под названием "Сокол" превышает 50 метров", — поясняют в порту.
Как говорят специалисты, украшение крана было непростой инженерной задачей, над реализацией которой трудились 16 работников комплекса механизации ПАО "ММТП" — инженеры, групповые механики и электромеханики. Общая длина световых шнуров, которые использовались для монтажа новогоднего убранства крана, составила порядка 500 метров.
Кроме того, в порту приняли решение присоединиться к акции "Благотворительность вместо сувениров" фонда "Подари жизнь". Предприятие поздравило своих коллег и партнеров простыми открытками, на которых изображены детские рисунки. "В поздравлении портовики предложили присоединиться к акции, и этот призыв уже нашел самый живой отклик", — говорится в сообщении.
А 500 тысяч рублей, запланированных на приобретение сувениров, портовики перечислили на счет Фонда. Эти средства пойдут на лечение больных детей в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева.
Главная новогодняя елка России в ретростиле
Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.