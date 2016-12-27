В Мурманске подъемный кран высотой 50 метров превратили в новогоднюю елку

МУРМАНСК, 27 дек – РИА Новости. Мурманские портовики накануне Нового года возродили традицию украшать один из портальных кранов световой иллюминацией в виде новогодней елки, а также направили 500 тысяч рублей, на которые планировалось закупить новогодние сувениры, в благотворительный фонд "Подари жизнь", сообщается на сайте порта.

Идею украсить кран портовики объяснили тем, что это давняя традиция — в заполярном Мурманске в полярную ночь темное новогоднее небо озаряется только северным сиянием и огнями ночного города.

"Устремленные ввысь краны уже давно стали одним из символов города, его визитной карточкой. Кран в новогоднем убранстве – это часть праздничного волшебства, подарок от портовиков всем жителям и гостям заполярной столицы", — отметил генеральный директор ПАО "ММТП" Александр Масько.

Украшенный световой иллюминацией кран действительно хорошо видно из многих точек в центре Мурманска. "И это не удивительно, так как высота этой машины под названием "Сокол" превышает 50 метров", — поясняют в порту.

Как говорят специалисты, украшение крана было непростой инженерной задачей, над реализацией которой трудились 16 работников комплекса механизации ПАО "ММТП" — инженеры, групповые механики и электромеханики. Общая длина световых шнуров, которые использовались для монтажа новогоднего убранства крана, составила порядка 500 метров.

Кроме того, в порту приняли решение присоединиться к акции "Благотворительность вместо сувениров" фонда "Подари жизнь". Предприятие поздравило своих коллег и партнеров простыми открытками, на которых изображены детские рисунки. "В поздравлении портовики предложили присоединиться к акции, и этот призыв уже нашел самый живой отклик", — говорится в сообщении.

А 500 тысяч рублей, запланированных на приобретение сувениров, портовики перечислили на счет Фонда. Эти средства пойдут на лечение больных детей в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева.