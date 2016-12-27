В ГД внесли проект, принуждающий ВИЧ-инфицированных проходить лечение

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Алтайские депутаты внесли в Госдуму законопроект, обязывающий состоящих на диспансерном учете носителей ВИЧ-инфекции проходить обязательное лечение.
"ВИЧ-инфицированные лица, состоящие на диспансерном учете и нуждающиеся в лечении, обязаны своевременно проходить обследование в медицинской организации по месту наблюдения и при необходимости получать препараты дня лечения", — говорится в тексте законопроекта.
Также законопроект предусматривает, что ВИЧ-инфицированные лица, неоднократно нарушающие санитарно- противоэпидемический режим, а также уклоняющиеся от обследования и лечения, будут госпитализированы в медицинские организации на основании решений суда.
Помимо этого законопроектом вводятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ "в части регулирования механизма исполнения норм, предусматривающих обязательное диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицированных больных".