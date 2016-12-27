Хлопонин: кабмин не планирует решение о продаже валокордина по рецептам

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

"Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует", — сказал он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка по-прежнему будут продаваться без рецепта, Хлопонин сказал: "Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают".

В пользу безрецептурной продажи указанных лекарственных препаратов Хлопонин привел еще такой аргумент, что зеленка и йод зачастую "нужны здесь и сейчас".

"То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и зеленка – это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме", — пояснил он.

А так называемые "препараты двойного назначения", по словам вице-премьера, будут отпускаться строго по рецептам, если они будут продаваться в аптечной сети. "А вообще из аптечной сети это должно пропасть", — добавил он.