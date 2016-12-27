Онищенко назвал распитие детского шампанского "безобразием"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Употребление детского шампанского имитирует распитие алкоголя и приучает к этому детей, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Никакого детского шампанского. Что такое детское шампанское? Даже если это просто газированная вода, но она имитирует сам процесс питья, это безобразие, мы приучаем ребенка", — сказал Онищенко в беседе с журналистами.

Он добавил, что одобряет законопроект о запрете детского шампанского, который рассматривает Сейм Литвы. "Надо учиться у литовцев, если они это сделали", — сказал депутат.

Ранее СМИ сообщили, что для борьбы с высоким уровнем алкоголизма в стране литовские депутаты предложили запретить детское шампанское, а также игрушки и другие детские товары, напоминающие алкогольную продукцию.