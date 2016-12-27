В Челябинске предложили ввести квоты на загрязнение воздуха в городах

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России предложил ввести квоты на загрязнение атмосферного воздуха в крупных промышленных городах, чтобы уменьшить загрязнение в городской черте.

Выступая с докладом на заседании Госсовета, Дубровский отметил, что после 2000 года практически не наблюдается ощутимого снижения загрязнения атмосферы промышленных городов. По его словам, это говорит о том, что возможности действующей модели управления качеством атмосферного воздуха исчерпаны и необходимо искать новые инструменты.

"Мы такие инструменты видим, суть их в следующем: предлагается оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе, проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов и на его основании определять допустимый вклад каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне", – сказал Дубровский.

Он пояснил, что этот вклад – квота – станет основой для принятия предприятием конкретных программ и технологических решений. "Их результатом должно стать уменьшение загрязнения в городской черте". – пояснил челябинский губернатор. По его словам, одновременно квота определяется для транспортных потоков. Ответственность за ее обеспечение ляжет на муниципалитеты и региональные власти. "Они должны определить свои инструменты влияния, а это, прежде всего, развитие общественного транспорта, переход на экологически чистые виды (топлива — ред.), градостроительные решения для регулирования мощности транспортных потоков", — сказал Дубровский.

Он отметил, что эффективность такого управления легко определяется по тому, насколько снижается концентрация вредных веществ в воздухе жилых зон. Дубровский подчеркнул, что необходимые данные для управленческих решений дадут уже существующие системы мониторинга Росгидромета и Роспотребнадзора.

"Основным показателем этой системы совместной деятельности станет степень удовлетворения общественного запроса на чистый воздух. А это уже можно считать индикатором устойчивого развития", — сказал он, отметив, что в докладе предлагается включить эти инструменты в действующие законодательные и нормативно-правовые акты. Дубровский также предложил определить пилотные регионы для отработки предложенных мер, сообщив, что возглавляемая им Челябинская область готова стать таким пилотным регионом.