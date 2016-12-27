Глава Минобрнауки попросила студентов быть аккуратнее с пиротехникой

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева попросила студентов аккуратнее использовать пиротехнику в новогоднюю ночь и соблюдать технику безопасности.

"Хочу попросить вас, как студентов, вы постоянно общаетесь между собой, общаетесь с детьми, с подростками, с нашими школьниками, пожалуйста, объясните им, это моя личная просьба к вам. Что, конечно, здорово, когда можно зажечь всякие замечательные бенгальские огни, петарды, которые полетят высоко в воздух, но они должны зажигаться в определённых местах, потому что у нас ежегодно в ночь с 31 на 1 января огромное количество случаев, которые несут за собой и потери здоровья, и потерю зрения", — сказала Васильева на открытии центра подготовки студенческих спасательных формирований в МИРЭА.

"Я призываю к тому, хотя это и сложно сделать, чтобы наше молодое поколение, любя петарды, все-таки зажигали их в определённых местах. Чтобы новогодняя ночь прошла замечательно и без всяких эксцессов", — добавила министр.