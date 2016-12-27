Йод и зеленку в России не будут продавать по рецепту, сообщил источник

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Йод и зеленка в российских аптеках не будут продаваться по рецепту, рассказали РИА Новости источники в правительстве.

Вместе с тем, как подчеркнул один из собеседников агентства, "это не отменяет ранее принятых решений Роспотребнадзора".

Правительство ранее поручило Роспотребнадзору на 30 дней приостановить продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Решение не касается фармацевтических препаратов, парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Вопрос запрета продажи спиртосодержащих жидкостей возник после трагедии в Иркутске, где десятки людей отравились косметическим средством "Боярышник". По последним данным, 77 человек погибли и 123 пострадали.

Президент Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота всей спиртосодержащей продукции, продумать повышение акцизов и изменение правил розничной торговли лекарствами на спирту.

Планируется, что в течение января Минздрав подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту.