Йод и зеленку в России не будут продавать по рецепту, сообщил источник

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Йод и зеленка в российских аптеках не будут продаваться по рецепту, рассказали РИА Новости источники в правительстве.
Правительство ранее поручило Роспотребнадзору на 30 дней приостановить продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Решение не касается фармацевтических препаратов, парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.
Вопрос запрета продажи спиртосодержащих жидкостей возник после трагедии в Иркутске, где десятки людей отравились косметическим средством "Боярышник". По последним данным, 77 человек погибли и 123 пострадали.
Планируется, что в течение января Минздрав подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту.