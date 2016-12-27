Скворцова назвала приоритетные задачи Минздрава в сфере подготовки кадров

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Среди ключевых задач Минздрава РФ — решение проблемы кадрового дефицита и изменение походов при подготовке врачей, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Во вторник в РУДН стартовало совместное заседание общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов" и Совета деканов медицинских факультетов и директоров медицинских институтов государственных университетов Минобрнауки РФ. В ходе мероприятия главные медики страны рассматривают приоритетные проекты развития здравоохранения РФ.

"Перед нами стоят две задачи. С одной стороны, понимая, что у нас есть огромная территория, люди проживают очень неравномерно: у нас есть участки с низкой плотностью населения, труднодоступные территории, а там тоже должны быть медицинские работники и врачи. Мы должны адресно по потребностям каждого региона готовить медицинские кадры. Это важнейшая задача", — сказала Скворцова на заседании.

"И второй момент – это, конечно, квалификация и изменение подходов в подготовке наших кадров, ведение непрерывного медицинского образования через всю профессиональную жизнь человека", — добавила она.

Министр напомнила, что квота целевого приема в медвузах была увеличена и составила в 2016 году 56,8% — это плюс 2% к показателю 2015 года. Скворцова сообщила, что прием на бюджетные места в медицинские вузы в 2017 году также будет увеличен. В частности, увеличение мест по программам специалитета составит 4,4% и ординатуры — 23%.