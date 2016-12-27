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Общество

Скворцова назвала приоритетные задачи Минздрава в сфере подготовки кадров

15:2727.12.2016
(обновлено: 15:29 27.12.2016)
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Среди ключевых задач Минздрава РФ — решение проблемы кадрового дефицита и изменение походов при подготовке врачей, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Отпуск лекарств по рецепту. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Безносов
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Минздрав в январе подготовит перечень лекарств, отпускаемых по рецепту
Во вторник в РУДН стартовало совместное заседание общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов" и Совета деканов медицинских факультетов и директоров медицинских институтов государственных университетов Минобрнауки РФ. В ходе мероприятия главные медики страны рассматривают приоритетные проекты развития здравоохранения РФ.

"Перед нами стоят две задачи. С одной стороны, понимая, что у нас есть огромная территория, люди проживают очень неравномерно: у нас есть участки с низкой плотностью населения, труднодоступные территории, а там тоже должны быть медицинские работники и врачи. Мы должны адресно по потребностям каждого региона готовить медицинские кадры. Это важнейшая задача", — сказала Скворцова на заседании.

Обучение студентов в медицинской академии. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Ординатура в медицинских вузах будет длиться от года до пяти лет
"И второй момент – это, конечно, квалификация и изменение подходов в подготовке наших кадров, ведение непрерывного медицинского образования через всю профессиональную жизнь человека", — добавила она.

Министр напомнила, что квота целевого приема в медвузах была увеличена и составила в 2016 году 56,8% — это плюс 2% к показателю 2015 года. Скворцова сообщила, что прием на бюджетные места в медицинские вузы в 2017 году также будет увеличен. В частности, увеличение мест по программам специалитета составит 4,4% и ординатуры — 23%.

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Общество
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1 пользователь оставил 2 комментария
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  • Вадим Бирюков
    Министр напомнила, что квота целевого приема в медвузах была увеличена и составила в 2016 году 56,8%

    Если не считать таможенников, то медики стоят на первом месте по набору "целевиков".

    Целевой набор (не путать с целевым обучением!) - целиком советское ноу-хау. Например, академик Понтрягин поступал "целевым образом". "Целевик" учится на бюджетные средства, но поступает по контракту. Деньги получает вуз, не оказывая при этом решительно никаких образовательных услуг. Юристы называют такую сделку притворной, на что указывал чуть более месяца назад не кто иной, как к.ю.н. премьер-министр правительства РФ Д.А. Медведев. В переводе с юридического русского на разговорный - целевой набор имеет признаки аферы.
    Но это еще далеко не все. Организован целевой набор таким образом, что для "целевиков" проходной балл оказывается чуть-чуть, но обязательно меньше, чем для тех абитуриентов, которые не подсуетились и не попали в число "целевиков". Таким образом, более половины студентов-бюджетников поступают в вузы, имея заведомо минимальные баллы.

    "Если звезды зажигают - значит это кому-то выгодно".

    Г-жа Скворцова ничего не сказала о том, как организован отбор или конкурс школьников для целевого обучения. А интересно бы узнать, как. В дипломах врачей не указывается учился ли он бесплатно, по целевому контракту, по коммерческому контракту или получил диплом за один год обучения (имея среднее медицинское образование). В любом случае, если человек учился за деньги, то это значит, что он психологически подготовлен к мысли, что эти деньги нужно "отбить". Что мы иногда, кое-где и наблюдаем.
    15:59
    27.12.2016
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  • Вадим Бирюков
    «Целевой набор превратился в лазейку для нечистых на руку чиновников». Коммерсант 14.10.2016, 20:27

    «Сейчас в половине договоров о целевом приеме для молодого специалиста не предусмотрены меры социальной поддержки, а в большинстве случаев в таких соглашениях вообще не указан срок, в течение которого выпускник обязан отработать на предприятии. Получается, что трудоустройство вообще не предполагается или можно отработать фиктивно — хоть один день. В результате бюджетные деньги потрачены, а государственные структуры не дождались молодого специалиста», — заявил Медведев.
    16:07
    27.12.2016
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