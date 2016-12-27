Глава Роспотребнадзора просит расширить полномочия ведомства

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Работу Роспотребнадзора по выявлению ссылок, содержащих информацию о суицидах, затрудняют правила, согласно которым ведомство может начинать проверки только после поступления обращения от пользователя, рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

Она также рассказала, что Роспотребнадзор поддерживает законодательные инициативы введения уголовной ответственности за совершение действий, направленных на склонение к совершению самоубийства, в частности, путем распространения соответствующей информации в интернете.

Ранее газета "Известия" сообщила, что модераторов "ВКонтакте" обучат выявлять группы смерти, в которых публикуются призывы совершать самоубийства. Роскомнадзор, Роспотребнадзор, эксперты-психологи и представители соцсети составят пособие, которым будут пользоваться агенты поддержки для выявления опасного контента. В Роскомнадзоре состоялось заседание рабочей группы по выявлению в интернете информации о самоубийствах. В совещании приняли участие руководство надзорного ведомства в сфере связи, представители Роспотребнадзора, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и представители научного сообщества.

"Мы неоднократно выступали за наделение федеральных органов исполнительной власти правом самостоятельно осуществлять мероприятия, направленные на выявление и пресечение распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства в социальных сетях и на страницах сайтов. В настоящее время экспертная оценка ссылок может проводиться только после поступления обращения от пользователя", — заявила Попова.

Собеседница агентства рассказала, что Роспотребнадзор активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по оперативному обмену информацией о сообществах и группах, пропагандирующих суицидальное поведение.

Попова напомнила, что Всемирная организация здравоохранения выступает за взвешенное освещение проблем суицида в СМИ, поскольку "особенности освещения в СМИ случаев самоубийств могут оказать влияние на лиц с суицидальными наклонностями". Свои рекомендации по особенностям освещения информации о случаях самоубийства также сформулировал и Роспотребнадзор, они составлены совместно с ведущими специалистами-суицидологами, а также экспертами в информационной безопасности детей и подростков. Памятка размещена на сайте службы.