Минздрав в январе подготовит перечень лекарств, отпускаемых по рецепту

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Минздрав России за январь подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту, пообещал пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай.

"Если говорить о поручении (вице-премьера Александра) Хлопонина… Перечень таких веществ должен быть подготовлен министерством здравоохранения в течение января… во взаимодействии и с федеральными органами, и с региональными органами", — сказал Салагай журналистам во вторник.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что отпуск валокордина по рецептам начнется со второго квартала 2017 года.

Роспотребнадзор с этой недели ввел месячный запрет на продажу непещевых жидкостей с содержанием спирта более 25%.

Все это связано с ЧП в Иркутске, где почти 80 человек насмерть отравились подпольно произведенным концентратом для ванн "Боярышник", содержавшим метиловый спирт.

На прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота всей спиртосодержащей продукции, продумать повышение акцизов и изменение правил розничной торговли лекарствами на спирту.