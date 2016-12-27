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Общество

Минздрав в январе подготовит перечень лекарств, отпускаемых по рецепту

Тема:
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске (160)
14:3827.12.2016
(обновлено: 15:52 27.12.2016)
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Отпуск лекарств по рецепту. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Безносов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Минздрав России за январь подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту, пообещал пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай.

Лекарственная настойка боярышника. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кондратюк
Хлопонин: валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам
"Если говорить о поручении (вице-премьера Александра) Хлопонина… Перечень таких веществ должен быть подготовлен министерством здравоохранения в течение января… во взаимодействии и с федеральными органами, и с региональными органами", — сказал Салагай журналистам во вторник.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что отпуск валокордина по рецептам начнется со второго квартала 2017 года.

Роспотребнадзор с этой недели ввел месячный запрет на продажу непещевых жидкостей с содержанием спирта более 25%.

Все это связано с ЧП в Иркутске, где почти 80 человек насмерть отравились подпольно произведенным концентратом для ванн "Боярышник", содержавшим метиловый спирт.

На прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота всей спиртосодержащей продукции, продумать повышение акцизов и изменение правил розничной торговли лекарствами на спирту.

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Общество
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18 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Николай Т
    А минздрав не может поставить диагноз давшему поручение? Если завтра кучка идиотов отравится "стиральным порошком", его тоже по рецептам продавать будут?
    14:43
    27.12.2016
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  • Sergej Agalakov
    сначала разберитесь с лекарствами,рекламой и лечением по телевизору,а уж потом отпускайте лекарства строго по рецепту.
    15:06
    27.12.2016
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  • Николай Вершинин
    Заставь дурака богу молиться он и лоб расшибёт. В таком случае торты,в которых в качестве консервантов используются спиртосодержащие жидкости и пряники, придётся употреблять по рецепту. Люди всегда найдут возможность сварить самогон, а вот йодную настойку не смогут.
    15:09
    27.12.2016
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  • Марианна Березина
    Проклятые алкаши, из за них теперь будут страдать нормальные люди, которые приносят пользу обществу. Люди с больным сердцем не смогут вовремя приобрести нужное лекарство. А в поликлинику не набегаешься. Люди работают, заняты и им некогда в очередях сидеть.
    В нашей стране все направлено против нормальных людей ((((
    15:10
    27.12.2016
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  • Василий Зайцев
    Любые препараты "по рецепту" не входящие в категорию строгой отчетности, можно свободно купить почти в любой аптеке, так что это очередной пук в лужу и отчаянное махание кулаками после драки.
    15:12
    27.12.2016
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  • zaldostan_kadirov
    Холопам вообще не нужно давать лекарства. Бабы ещё нарожают.
    15:16
    27.12.2016
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  • Павел Смирнов
    Сахар, дрожжи и воду не забудьте внести в перечень! А если серьёзно, то главного нарколога с его сектой "анонимные алкоголики" давно уже по шерстить пора!
    15:17
    27.12.2016
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  • Юлика Павловна
    Может быть Минздрав РФ потрудиться нормальное лечение обеспечивать населению?
    Я не говорю о деревнях (где и фельдшерские пункты закрыли!), так и в крупных городах творится бедлам и разруха!
    Эти экономисты около медицины развалили всё и вся, напридумывали законов и указиков, а улучшений нет.
    Хотя, согласно такой "высокоточной" науке как статистика, средняя температура по больнице составляет 36,6!..


    Следующими в списке рецептурных препаратов будут бинты и перекись водорода?
    15:19
    27.12.2016
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  • альберт энштейн
    В общем у нас в России как всегда.Заставь дураков Богу молиться,они себе лбы расшибут.Надо не с аптечными товарами на спирту бороться,они там столько стоят,что много не попьёшь,а с подпольными производствами всякой дряни,где свою долю имеют и чиновники и полиция.А запрещать ,да с каждого экрана рапортовать,это каждый дурак может.
    15:20
    27.12.2016
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  • Справедливый .
    Фантомас Хлопонин разбушевался...
    С такой политикой правительства,- закручивания гаек, мы без цитрамона и витаминок останется.
    Не пора ли давным-давно производмтелей и продавцов КОНТРАФАКТА проверять и призвать к ответу за реализацию народу всякого .ерьма.
    15:23
    27.12.2016
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  • Ivanov Vano
    А какая связь валокордина (причем, не очень-то дешевого) и средства для ванн, которым травились бичи и бомжи? Миллионы стариков и сердечников должны теперь регулярно сидеть в очередях за рецептом из-за одного идиота в правительстве?
    15:25
    27.12.2016
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  • gurina_irinka
    Ну что можно сказать про такие выдающиеся перлы Хлопонина. Он же наверно не пользуется волокордином, у него личные врачи, бесплатные, когда хочет -тогда и обратится. Наверно лекарства не копеечные употребляет, а хорошие дорогие, будет он думать про каких то старушек и старичков, зачем ему это? Не понятно при чем здесь волокордин и йод к средству для ванн? Но больше всего порожает минздрав. И самое обидное, что простые люди бесправны и ничего не поделаешь. Хотелось бы спросить у министра здравоохранения где здравый смысл? Но ответ вряд ли кто получит
    15:25
    27.12.2016
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  • Deyn Donovan
    Маразм крепчает. Помню был на похоронах, людям становилось плохо. Бегал в аптеку как раз за валокордином. Теперь- надо бежать к врачу, а потом в аптеку? Или химозой по 500-800р успокаиваться(и то, часть этой химозы то же по рецепту)? Вот для чего это делают, что бы химозу покупали. Не исключено- что или власть сама сурогат намешала в таких объемах, или одна из корпораций. Слишком большие объемы отравления. А производителям левака, и боярошника не выгодно, что бы клиентура травилась. Много шума мало профита.
    15:26
    27.12.2016
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  • Костя Предатор
    Теперь старикам проще умирать, чем получать рецепты
    15:27
    27.12.2016
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  • Господин гражданин
    Вы сделаете так, чтобы эти лекарства можно было получить! А то приходишь в поликлинику, а врач говорит, что устное распоряжение заведующей поликлиники не давать бесплатные лекарства. Идешь к заведующей, стоишь в очереди, тогда дают, но врач сидит злой!

    А все почему? Потому что сам "минздрав" не заинтересован выдать тебе что-либо бесплатно!
    15:27
    27.12.2016
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  • matyash1951
    маразм чиновников-хлоп-хлопо-хлопающих указу в который раз напоминает о запрете ламп накаливания,смене времени,развалу страны,переименованию названия ведомства-что сразу позволило полковникам и прокурорам иметь миллиарды заработанные непосильным трудом.и при при этом можно запросто прикрыть подмосковных прокуроров-святые люди.порезав палец,вы должны идти и получить рецепт на зеленку?кто-то из нас абсолютный дебил.я что ли?как можно выпить зеленку?я уже писал,что за последние 20 лет членами правительств многих стран становятся просто кухарки.слава богу хотя бы здесь мы впереди планеты всей.а то все 90-е или142 место.будучи законопослушным гражданином довожу до сведения г-на хлопонина(надеюсь на его указ-и мгновенную реакцию минздрава-помните у нас был нездоровый рыжий санврач?) коровы пасутся на лугах-в оврагах и на заброшенных навозниках произрастает конопля .если переработать говно коровье(или съесть его живьем как зеленку- одинаково на вкус),ну сами понимаете.упустили!?прошу издать указ,а меня наградить.
    16:01
    27.12.2016
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  • Вадим Ростовский
    Ещё бы водку по рецептам в магазине продавали, а качественное вино - свободно. :) Надо учить культуре пития.
    16:01
    27.12.2016
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  • ViKur
    какое отношение имеет("бытовая химия",которой травятся)к лекарственным препаратам
    16:13
    27.12.2016
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