RT подарил пловчихе Ефимовой на Новый год чемоданчик с "русским допингом"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Телеканал RT подарил трехкратной призерке Олимпийских игр пловчихе Юлии Ефимовой новогодний подарок в виде медицинского чемоданчика с надписью "Русский допинг".

Ефимова опубликовала фото с "секретными препаратами" в соцсетях. В этом году, несмотря на жесточайшее давление из-за скандала с допингом, она завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Внутри оказались "анаболики" из малинового варенья, "медоний липовый", травяные диуретики и открытки, которые делали воспитанники одного из детских домов Тульской области.

Новогодние подарки оценили и коллеги журналистов RT.

В прошлом году в российском спорте разгорелся допинговый скандал, который не утихает до сих пор. Особенного накала страсти достигли накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро, когда российских легкоатлетов не допустили до Игр. Запада обвиняет Россию в масштабных манипуляциях с допинг-пробами, не предоставляя доказательств. Как заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции, в стране нет и никогда не было программы поддержки допинга. При этом СК расследует его применение, а Москва готова тесно сотрудничать с МОК и WADA.