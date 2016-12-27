Назначен новый директор Усольского кадетского корпуса, где избили учащегося

ИРКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Назначен новый руководитель Усольского гвардейского кадетского корпуса, прошлый директор которого был уволен из-за ЧП с избиением воспитанника, сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Она пояснила, что новый директор Мирза Ахадов имеет 36-летний опыт работы в образовательных организациях, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, государственные награды за заслуги в сфере образования.

"Для повышения качества образования в кадетских корпусах Иркутской области в ноябре 2016 года Усольскому кадетскому корпусу дополнительно выделены средства на установку камер видеонаблюдения, замену тумбочек и кроватей в спальных корпусах, передано оборудование для компьютерного класса. Для нормализации психологического климата среди детей и педагогических работников в Усольском кадетском корпусе организовано психолого-педагогическое сопровождение специалистами Центра профилактики, реабилитации и коррекции", — сообщила Перегудова.

Ранее сообщалось, что в Усольском гвардейском кадетском корпусе группа учащихся жестоко избила 16-летнего воспитанника. Медики Иркутска констатировали у юноши серьезную черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").