Службы столичного метро переведены на усиленный режим из-за снегопада

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Службы московского метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает в понедельник пресс-служба метро.

"С 08.00 службы метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за снегопада в Москве", — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге метро в Twitter.

​

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что в Москве до 11 часов 27 декабря ожидается снегопад, гололедица, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует жителям Москвы не приближаться к рекламным щитам и шатким строениям, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.