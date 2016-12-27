В 42 регионах России превышены недельные эпидпороги гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Превышение недельных эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ зафиксировано в 42 субъектах Российской Федерации, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, грипп обнаружен у 64% обследованных пациентов с симптомами ОРВИ.

"На 51-й неделе на территории Российской Федерации продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов отмечено в 42 субъектах Российской Федерации", — заявила Попова. По ее словам, максимальные уровни — в субъектах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Невысокий уровень заболеваемости в Южном федеральном округе, Северокавказском федеральном округе и в Сибирском и Дальневосточном округах.

"Среди детей от нуля до двух лет превышение в 17 субъектах, от трёх до шести – в 26, и среди школьников от семи до 14 лет — в 31 субъекте. Для взрослых эпидпорог превышен в 38 субъектах", — рассказала собеседница агентства.

Попова отметила, что Роспотребнадзор отмечает небольшой прирост числа госпитализированных с гриппом и ОРВИ. "Наибольшее число госпитализированных на отчётной неделе в Московской области — это 1100 человек, Санкт-Петербурге — это 1113 человек, а также Краснодарском крае и Свердловской области (менее тысячи)", — рассказала глава надзорного ведомства.

Попова рассказала, что по всем субъектам за неделю было обследовано более 7000 человек с признаками ОРВИ. "Преобладает доля вируса гриппа, на вирусы гриппа приходится 64% всех находок, из них преимущественно это вирус AH3N2", — сообщила собеседница агентства.

Попова отметила, что необходимо соблюдать все правила профилактики гриппа, о которых ведомство сообщало ранее. "Главное – набраться терпения, собраться, проявить характер и выполнять все ровно так, как и предписано. Информация есть на нашем сайте", — напомнила глава надзорного ведомства.