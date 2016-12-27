Петицию с призывом лишить Рынску гражданства подписали 65 тысяч человек

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Петиция с призывом лишить российского гражданства светского обозревателя Божену Рынску, размещенная на сайте change.org, набрала свыше 65 тысяч голосов по состоянию на 05:45 мск.

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Кто такая Божена Рынска? 124470

Таким образом общественность отреагировала на комментарий Рынски после катастрофы самолета Ту-154 после вылета из Сочи утром в воскресенье. В записи, размещенной в Facebook , обозреватель позлорадствовала по поводу гибели в катастрофе съемочной бригады телеканала НТВ, назвав репортеров "НТВошками".

В 2014 году обозреватель была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента НТВ и повреждение его видеокамеры.

В России онлайн-петиции рассматриваются властями в том случае, если они набрали как минимум 100 тысяч подписей на портале "Российская общественная инициатива". Группа экспертов, наделенная правом рекомендовать Госдуме петиции к рассмотрению, анализирует такие обращения.