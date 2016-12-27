СМИ: Минюст не поддержал введение принудительного учета ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минюст России выступает против инициативы Минздрава ввести принудительный учет ВИЧ-инфицированных и меры административной ответственности за уклонение от этого, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на имеющийся в распоряжении у издания доклад Минюста, который был направлен в правительство.

Ранее в сентябре Минздрав РФ разработал законопроект, обязующий ВИЧ-инфицированных граждан становиться на учет. Особое внимание к проблеме ВИЧ-инфекции привлечено после сообщения управления здравоохранения Екатеринбурга в начале ноября, согласно которому ВИЧ-инфекцией заражено 1,8% населения мегаполиса, то есть почти каждый 50-й. На учете состоят 774 ребенка, диагноз подтвержден у 342.

"Анализ показал, что идея о введении обязанности ВИЧ-инфицированных вставать на учет, а также об установлении административной ответственности за уклонение не поддержана в целом", — говорится в докладе Минюста.

Ведомство приводит, в частности, позицию Роспотребнадзора, специалисты которого считают, что "элементы принуждения и давления на людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не будут способствовать созданию доверительных, партнерских отношений между медучреждением и пациентом". В Российской правовой академии Минюста полагают, что инициатива повлечет отмену анонимной сдачи анализа на ВИЧ, "что еще больше будет способствовать распространению заболевания", так как люди будут избегать сдавать анализы.

В Институте иммунологии, позицию которого цитируют в Минюсте, считают, что введение ответственности "невозможно без предварительно разработанной системы принудительной постановки на учет". Создание такой системы потребует "отвлечения" финансовых, организационных и кадровых ресурсов, "но не гарантирует динамику уменьшения ВИЧ-инфицированных". Как сообщает газета, в МИД отметили, что с точки зрения международного права обязательный учет ВИЧ-инфицированных "жестко не регламентирован", но "в правозащитной плоскости дискуссия неизбежно приобретет резонансное звучание".

По данным газеты, в Минздраве России такой подход также не поддерживается. "Вся медицинская помощь должна оказываться добровольно, за исключением тех случаев, когда болезнь опасна для окружающих, а больной уклоняется от лечения", — приводит издание позицию министерства.